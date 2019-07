Paraty e Ilha Grande património mundial da Unesco

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), revelou nesta sexta-feira, 5, que Paraty e Ilha Grande, no litoral da Costa Verde, do Brasil foram reconhecidas como Património Mundial.

Segundo avança a VOA, esta é a primeira vez que o Brasil tem um sítio misto reconhecido por sua cultura e natureza.

A decisão foi anunciada durante uma reunião da agência em Baku, no Azerbaijão, em que avaliados 28 pedidos de sítios mundiais, sendo dois mistos, e os de Paraty e Ilha Grande foram dois dos reconhecidos.

Atualmente, 22 bens brasileiros integram a lista de sítios de excepcional valor universal.

Com cerca de 85% da cobertura vegetal nativa bem conservada, a área do sítio misto forma o segundo maior remanescente florestal do bioma Mata Atlântica.

Além da sua extensão, as diferentes fisionomias vegetais permitem a ocorrência de uma fauna e flora incomparáveis, com diversas espécies raras e endêmicas.

Com um importante acervo arquitetónico e ricas paisagens com belezas naturais, a cidade de Paraty concorre pela terceira vez ao título em 10 anos.

O centro histórico é rodeado de quatro áreas de conservação ambiental, que abrangem o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul e a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, um território de quase 149 mil hectares.

Na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, são mais de 187 ilhas em um território preservado.

A área abriga um sistema de comunidades tradicionais que misturam cultura e biodiversidade.

Segundo a Unesco, os Sítios do Património Mundial Natural protegem áreas consideradas excepcionais do ponto de vista da diversidade biológica e da paisagem.

A protecção ao ambiente, o respeito à diversidade cultural e às populações tradicionais são objeto de atenção especial.

Os sítios classificados pela UNESCO geram, além de benefícios à natureza, uma importante fonte de renda oriunda do desenvolvimento do ecoturismo.