Encontro entre o Comandante-Geral e a Administradora do município de Ombadja, Albertina Teresa José (DR)

“O problema da falta de efectivos pode ser resolvido com um recrutamento local” – Comandante-Geral Paulo de Almeida

“O problema da falta de efectivos pode ser resolvido com um recrutamento local” – Comandante-Geral Paulo de Almeida

O Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral – Paulo Gaspar de Almeida, afirmou, esta quinta-feira que, o défice de efectivos na província do Cunene e noutras províncias, poderá ser resolvido com a execução de um recrutamento local, previsto para breve.

De acordo com a informação avançada na página oficial da corporação, Paulo de Almeida fez esta afirmação durante o encontro com a Administradora do município de Ombadja, Albertina Teresa José, que alertou o responsável da Polícia, sobre a carência de efectivos e meios para o asseguramento daquela localidade.

O Comandante avançou, ainda, que o recrutamento local poderá servir de mecanismo para reforçar as Unidades locais, aproveitando, deste modo, efectuar a mudança de geração na Polícia Nacional, uma vez que se verifica efectivos com idades avançadas e que não se adequam a serviços operativos.

Refira-se que, a visita enquadra-se no âmbito da constatação “in loco” sobre a situação de segurança pública na província, e da circulação ilegal de mercadorias no Posto Fronteiriço da Santa Clara.