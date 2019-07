Festa dos patins arranca sábado em Barcelona

É já no sábado que começam as emoções, propriamente ditas, dos jogos do Mundial que a cidade de Barcelona, Espanha acolhe até 14 do corrente.

Para os adeptos angolanos, há que esperar até ao dia seguinte para verem a selecção nacional estrear-se, diante da Itália. Além da Itália o grupo preliminar A integra as selecções da Espanha e França. O grupo B incorpora as equipas de Portugal, Argentina, Chile e Colômbia.

De acordo com o JA, depois da cerimónia de abertura realizada na noite de ontem, no majestoso Palau Sant Jordi, hoje o dia é reservado para a abertura das provas de Downhill (descidas com patins), Skateboarding, Scooter (trotinete) e Roller Freestyle (estilo livre).

Para Anacleto Silva “Kirro” é uma “batalha” que se avizinha. O antigo integrante da selecção nacional considera o grupo de Angola como sendo muito complicado.