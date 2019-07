Mercado

A Empresa Nacional de Prospecção, Exploração, Lapidação e Comercialização de Diamantes de Angola (Endiama) vai ser privatizada e o seu capital será parcialmente disperso em bolsa de valores, anunciou em Lisboa o ministro dos Recursos Naturais e Petróleo, Diamantino Azevedo.

Diamantino Azevedo disse à agência noticiosa Lusa estar em curso o processo de reformulação da actuação do Ministério e das empresas estatais, com a criação de uma agência dos recursos minerais que funcionar como reguladora e concessionária, sendo que a actual, a Endiama, deixará de o ser e terá uma parte do seu capital vendido em bolsa.