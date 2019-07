Deputado defende execução de projectos para mitigar seca

AMÉRICO CUONONOCA, PRESIDENTE DO GRUPO PARLAMENTAR DO MPLA (FOTO: ANTÓNIO ESCRIVÃO)

O presidente do grupo parlamentar do MPLA, Américo Cuononoca, que concluiu, nesta sexta-feira, uma visita de auscultação aos municípios dos Gambos e Chibia, na província da Huíla, defendeu a construção de barragens e reservatórios de água, para minimizar a questão da seca que afecta o sul do país.

Em declarações à Angop, Américo Cuononoca referiu que os furos e pontos de água fazem parte de uma solução de emergência, mas há a necessidade da criação de condições para a soluções definitivas do problema.

“Refiro-me à construção de barragens, que podem impulsionar o desenvolvimento agrícola da região, que tem potencial agro-pastoril”, especificou.

Américo Cuononoca admitiu que é possível aproveitar melhor o caudal do rio Caculuvare no tempo chuvoso, para esses projectos.

A visita de três dias a província da Huíla serviu para solidarizarem-se com a vítimas da seca, nos dois municípios (Gambos e Chibia), em particular, e da região Sul em geral.

MPLA busca novos militantes

Ainda no quadro partidário, o primeiro secretário municipal do MPLA no Lubango, Armando Vieira, exortou nesta sexta-feira, na cidade do Lubango, aos responsáveis dos Comités de Acção do Partido (CAP’s) a continuarem a trabalhar para a mobilização de novos membros e alargar as suas fileiras.

O apelo foi feito na abertura da nona sessão ordinária do Comité Municipal, que visou, entre outros assuntos, balancear as actividades desenvolvidas nos primeiros quatro meses do ano em curso.

O responsável anunciou para sábado o início ao processo de balanço e renovação de mandatos dos comités de bairro e comunas, numa acção que visa a imprimir maior dinâmica na gestão do partido.