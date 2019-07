Actor brasileiro trabalha em Lisboa

O actor brasileiro, Ruy Ennes, encontra-se em Lisboa para eventos na cidade.

Ruy Ennes nasceu no Rio de Janeiro. Filho de pai portugueses, tem 36 anos, e integrou o elenco do curta-metragem Almost, um dos trabalhos concorrentes no Festival de Cannes 2016 e Tribeca.

O filme conta a história de um triângulo amoroso entre dois homens e uma mulher, com a direcção do indiano Rohum Shavis.

De acordo com o actor, participar do filme foi um grande presente e integrar a equipe que concorre na categoria no Festival de Cannes é o início dos bons resultados.

“Estou bastante feliz em participar desse grandioso evento. Lembro que fui convidado a participar do curta após uma publicação no mural da faculdade de cinema em

Nova Iorque, falando que estava disponível para novos trabalhos e o director entrou em contacto para conversarmos”, lembrou.

“Sempre almejei, como profissional, viver em Nova Iorque, porque lá você conhece e tem acesso a milhares de pessoas da área, como actores e cineastas. Particularmente, a principal dificuldade é você se adaptar a tantas culturas e pessoas de diversos países. No filme, por exemplo, gravei com actores americanos e indianos”, ressaltou.

Além de grandes participações em peças de teatro, TV Shows, comerciais e filmes, o actor brasileiro consolidou a carreira em um longa-metragem produzido em Hollywood, o !Daytime Cowboy, que tem estréia marcada para julho de 2019.

Ruy Ennes também integrou o casting do seriado Desperate Housewives (Donas de Casa Desesperadas), e apresenta, em Nova Iorque, um programa semanal de cultura e entretenimento.

Ruy Ennes participou da telenovela portuguesa Ouro Verde que foi exibida pela TVI e vai reprisar pela BAND