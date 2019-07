Vice-PR preside a abertura do “FestiKongo’2019”

VICE-PRESIDENTE DE ANGOLA, BORNITO DE SOUSA, CHEGA À ÁFRICA DO SUL PARA CONFERÊNCIA DE SOLIDARIEDADE COM A REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA (RASD) (FOTO: HENRI CELSO)

Angop

O vice-presidente da República, Bornito de Sousa, preside sexta-feira (5 de Julho), na cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, a abertura da 1ª Edição do Festival Internacional da Cultura Kongo “FestiKongo’2019”.

Durante a permanência em Mbanza Kongo, Bornito de Sousa vai orientar a III Reunião Ordinária da Comissão Nacional Multissectorial para a Salvaguarda do Património Cultural Mundial, informa em nota o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa dos Órgãos de Apoio do vice-presidente da República.

A referida comissão, criada pelo Presidente da República, em Março de 2018, visa promover a implementação de programas de conservação e a gestão participativa do património cultural.

Da agenda da reunião consta, também, a análise do Plano Estratégico de Desenvolvimento para os Centros Históricos e do relatório síntese sobre a implementação das recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) sobre o Centro Histórico de Mbanza Kongo.

Inserido nas festividades do Dia da cidade de Mbanza Kongo, que se assinala a 8 de Julho, o “FestiKongo” corresponde a uma das nove recomendações da UNESCO, no âmbito da inscrição do Centro Histórico da capital do antigo Reino do Kongo na Lista do Património Mundial.