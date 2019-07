Viana: Munícipes do Baia agradecem exoneração do administrador Euclides

Viana: Munícipes do Baia agradecem exoneração do administrador Euclides

Os munícipes do Distrito da Baia, em Viana, mostram se alegres pela exoneração do antigo administrador, Euclides da Costa, que agora é edil do Distrito do Zango.

Tina Franco, disse ao Portal de Angola que a ineficácia do antigo administrador era surpreendente. “O antigo administrador nem requalificar a rua da administração conseguiu, era como se fosse fantasma, só o víamos no carro a sair ou entrar na administração”, disse.

Por sua vez, Anacleto Dias, fez saber que a falta de diálogo e sentido de dever por parte de Euclides mostrou que o mesmo (administrador), não está talhado para estes serviços.

“É importante que os servidores públicos tenham consciência do seu dever. Estão para servir e não para se servir. Independentemente do cargo partidário. Estas pessoas não pensam o país, pensam o partido”, atirou. Segundo o entrevistado, o ex-administrador de Baia pode ser um bom mobilizador partidário, mas não é um bom gestor público.

Os moradores do Distrito da Baia desconhecem alguma obra feita na sua circunscrição que tenha sido a cargo de Euclides da Costa.

“Apontem só um muro sequer que tenha sido obra da administração de Euclides…foi um pesadelo para nós”, lamuriou Evandro Garcia, acrescentando que o antigo homem-forte da Baia “só vinha para faturar, mas como aqui quase que não há nada para faturar, então deve ter pedido ao amigo governador para o trocar de sítio”, contaram.

Recorde-se que no dia 20 de Junho, o Governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, fez ‘mexidas’ no seu xadrez e, para o Distrito do Baia foi nomeado Paulo Maka Simão Zady.

Segundo alguns círculos da JMPL-VIANA, o critério de selecção para cargos públicos dentro do governo, às vezes é feita por amiguismo, diz-se entre ‘camaradas’ que a amizade entre Rescova e Euclides remonta desde a JOTA. Daí o citério de escolha para administrar o Zango.