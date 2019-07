Um ponto de ordem, Sr. Ministro

No pretérito dia 22 de Junho, o ministro do Interior, Ângelo de Viegas Tavares, anúncio no seu discurso alusivo a mais uma risonha Primavera do ministério de tutela, o incremento salarial e por orientação presidencial o pagamento imediato aos efectivos.

Importa salientar que o aumento salarial é bom e benéfico, mais não passa de uma medida temporária, prevendo-se nos próximos meses baixa no poder de compra dos efectivos, devido às taxas cambiais que vão subindo dia após dia.

Quero com isso dizer que, fora a condição salarial, é necessário que se melhore as condições sociais quer pessoal como de trabalho, através de políticas e estratégias sociais sólida e concisas, muitas vinda de exemplos passados como no mandato do camarada Fernando da Piedade Dias dos Santos”Nando” épocas estas em que os efectivos tinham cartão de compras, talho para os policias e outras.

É bem verdade que o momento actual vivido pela escassez financeira não nos levaria ao tempo remoto o que não impede ao ministro e órgãos de tutela, a criação de condições sociais para os efectivos através de convénios com empresas públicas e privadas( supermercados,imobiliárias,concessionarias etc) que pudessem facilitar a vida social do efectivos, através de créditos e liquidação parceladas de bens e imóveis, onde o MININT serviria de avalista.

Por Nelson Lukoki, professor universitário