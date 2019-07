Preço da energia eléctrica para a indústria em Angola aumenta 81,99%

As empresas industriais a operar em Angola vão ter a sua factura de energia eléctrica agravada em 81,99% quando no dia 15 de Julho corrente entrar em vigor Novo Regime Tarifário da Energia Eléctrica, noticiou a imprensa angolana.

De acordo com o Mercado, a entrada em vigor do novo tarifário, que deveria ter ocorrido dia 24 de Junho passado, foi adiada para 15 de Julho “por razões técnicas e operacionais das instituições responsáveis por assegurar este procedimento”, segundo um comunicado do Ministério das Finanças.