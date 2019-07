PF pede ao Coaf que analise as contas de Glenn Greenwald

De acordo com a Gazeta do Povo, a Polícia Federal pediu ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) um relatório das atividades financeiras do jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil, que publicou as supostas conversas de Sergio Moro com os procuradores da Lava Jato.

O objetivo é checar se houve movimentações atípicas que possam estar relacionada à invasão dos celulares de integrantes da Lava Jato. As informações são do site O Antagonista.