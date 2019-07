MPLA doa alimentos às vítimas da seca na Cahama

O grupo parlamentar do MPLA entregou hoje, quarta-feira, quatro toneladas de bens alimentar diversos à população afectada pela seca do município da Cahama, província do Cunene.

Na ocasião, avança Angop, o vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, Manuel Neto, disse que esse gesto junta-se ao esforço do Executivo em apoiar com bens essências a população afectada pela seca da província do Cunene, em particular do município da Cahama.

O MPLA, ressaltou, está solidário com o sofrimento das vítimas da estiagem e, por isso, vai continuar envidar esforços no sentido de reduzir o sofrimento desta população.

A doação é composta por sacos de arroz, feijão, açúcar, fuba, sal, bem como caixas de óleo alimentar.

A seca no município da Cahama atingiu 52 mil habitantes, dos 71 mil moradores da circunscrição, além de causar a morte de 73 mil cabeças de gado bovino, desde de Outubro de 2018.

No geral, a seca na província do Cunene afectou 857 mil e 443 pessoas e vitimou mortalmente 26 mil e 267 animais, entre bovinos, caprinos e suínos.