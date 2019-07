João Lourenço felicita Donald Trump

O Presidente da República, João Lourenço, enviou hoje (quinta-feira) uma mensagem de felicitações ao seu homólogo dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pela celebração do 243º aniversário da independência daquele país, escreve a Angop.

Na mensagem, o Chefe de Estado angolano transmite o desejo de que os dois Governos continuem a empreender acções que contribuam para o reforço das relações de cooperação existentes entre os Unidos da América e a República de Angola.

Em nome do Executivo, do Povo angolano e no seu, o Presidente João Lourenço formula votos de felicidade e prosperidade ao Presidente Donald Trump e ao povo dos Estados Unidos da América.

Angola e os EUA mantêm, há 26 anos, uma parceria estratégica assente em instrumentos jurídicos de cooperação, em diversas áreas importantes como a educação, saúde, segurança e comércio.