Hospital Ngola Kimbanda conta com fábrica de oxigénio

O hospital provincial do Namibe “Ngola Kimbanda” conta desde hoje (quinta-feira), com uma fábrica de oxigénio que diariamente procederá ao enchimento de oito garrafas de 50 quilos.

Em declarações à Angop, o director-geral do hospital Ngola Kimbanda, Mukuambi Muleatali, sem revelar os custos da obra, adiantou apenas que o equipamento é proveniente da Alemanha e desde a realização dos testes efectuados no final do mês de Junho a presente data já foram enchidas 36 garrafas.

As unidades sanitárias da província anteriormente eram obrigados a recorrer as vizinhas províncias da Huíla e Benguela para aquisição deste produto.

“Hoje estamos bastante felizes, pois com o funcionamento da fábrica poderemos desenvolver melhor os nossos serviços, concretamente, na área do bloco operatório, onde o oxigénio é fundamental no caso de cirurgias aos pacientes com determinadas patologias”, acrescentou.

Para melhor racionalização dos meios tecnológicos, a unidade conta com um grupo gerador com capacidade de mil e 200 KVA.

O banco de urgência diariamente atende mais de cem pacientes com diversas patologias, sendo nesta época, as doenças respiratórias agudas e as cardiovasculares as mais frequentes.

O hospital Ngola Kimbanda foi reabilitado e apetrechado com novas tecnologias e entregue em Maio do ano em curso pelo Presidente da República, João Lourenço, as autoridades da província, e conta com novos equipamentos nas áreas de cuidados intensivos, raio x, ecografia, bloco operatório, TAC e banco de urgência.

A obra de reabilitação que teve início em 2011 e com algumas paralisações ficou orçada em 432 milhões de Kwanzas.