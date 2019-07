FESPOL 2019 homenagea Rui Mingas e Manuel Rui Monteiro

Angop

A 6ª edição do Festival de Poesia e Letras (FESPOL 2019) vai homenagear as figuras incontornáveis no desenvolvimento da cultura angolana: Rui Mingas e Manuel Rui Monteiro.

O festival vai destacar ainda, em documentários, escritores como Agostinho Neto, Alda Lara, Luís de Camões, entre outros.

A decorrer de 18 a 20 deste mês, nas províncias de Luanda, Huíla, Cabinda, Bengo, Benguela, Lunda Sul, Lunda Norte, Cuando Cubango, Namibe, Uíge, o festival é uma iniciativa do Movimento Lev’Arte em parceria com Mediateca “28 de Agosto”.

Segundo uma nota de imprensa, o tema do festival deste ano “Arte é Vida” e para além das províncias vai decorrer também na vizinha República da Namíbia e no Brasil.

O evento, cuja primeira edição aconteceu em 2014, tem como objectivo despertar o interesse do homem e aproximação com a linguagem poética, pesquisar, interpretação, aprender a desenvolver a arte da declamação; incentivar o gosto pela leitura e a criatividade artística, formar e inspirar novos escritores, internacionalizar o festival e criar oportunidades de intercâmbio cultural.

Durante o festival realizar-se-ão vários atractivos para a comunidade literária e artística e para o público em geral, congregando diversas actividades: recitais de poesia, palestras, debates, shows de humor, desfiles de moda, workshops, exposição de artes plásticas e concertos musicais.

Lev’Arte é um movimento cultural de âmbito nacional e sem fins lucrativos que foi fundado a 20 de Julho de 2006, em Luanda.