Entrada da Casa do Gaiato (DR)

Casa do Gaiato e Governo vão à pesca em Malanje

Casa do Gaiato e Governo vão à pesca em Malanje

VOA | Isaías Soares

Uma instituição católica e as autoridades provinciais de Malanje, em Angola, estão envolvidas num programa de cooperação que vai alargar as actividades económicas de um orfanato e ao mesmo tempo diversificar a alimentação dos internos.

Para o efeito, o Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas de Malanje construiu dois tanques e lançou um projecto de aquicultura na Casa do Gaiato, onde estão internados 170 rapazes, maioritariamente adolescentes órfãos, antes ligados ao mundo da delinquência ou de famílias desfavorecidas.

Graças à cooperação com aquele gabinete provincial, a produção de peixes em tanque é a nova actividade dos internos que já desenvolvem acções no ramo da agricultura, pecuária, mecânica, alvenaria e carpintaria.

O chefe do Departamento da Piscícola Domingos Paulo Americano disse que a actividade da Casa do Gaiato incentivou as autoridades a iniciarem o projecto que visa também “melhorar a dieta alimentar para essas crianças que aqui vivem”.

“Neste momento estamos com dois tanques já concluídos e a previsão nesta área é de colocar cinco tanques até ao final do ano 2019”, acrescentou.

O responsável da Casa do Gaiato, padre Rafael António Rodrigues Serrano, afirmou que os rapazes internados estão aptos para cuidar da iniciativa do Governo, que trará mais alimentos e recursos para a família.

“Essa parte é positiva, é um possível investimento que vai dar a entrada de receitas para a Casa dos Gaiatos, vai ser feito com uma parceira, uma cooperativa que será formada”, disse.

A Obra de Rua Casa do Gaiato de Malanje foi implantada em 1963 pelo padre Telmo Ferraz no bairro Kula-Muxito arredores da capital da província de Malanje.