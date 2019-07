Benfica compra João Félix ao Atlético de Madrid

Compra do Benfica pelo Atlético de Madrid do jogador português João Félix é uma das maiores transferências de sempre (DR)

Naquela que pode ser considerada uma das maiores transferências de sempre, o Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira (03.07), com um vídeo criativo, a aguardada contratação do jovem atacante português de apenas 19 anos e que veio do Benfica por 126 milhões de euros.

De acordo com a DW, a novela da transferência de uma das grandes promessas do futebol europeu, já vinha se desenrolando desde a reta final da última temporada. Há duas semanas, o jogador português João Félix, de apenas 19 anos, chegou a passar três dias na capital espanhola, de férias, o que aumentou o indício do acerto.

A demora no anúncio aconteceu por causa das negociações entre Atlético e Benfica pelo modo de pagamento dos 120 milhões de euros da multa rescisória. Os ‘Colchoneros’ concordaram em pagar mais seis milhões de euros, pelos custos da operação.

Vídeo criativo

No vídeo do anúncio da contratação, João Félix aparece no Museu do Prado, em Madrid, que completa 200 anos em 2019. A frase “Puro Talento” é utilizada para se referir ao jovem atacante na peça.

O português desembarcará no estádio Wanda Metropolitano apenas um ano depois de alcançar a equipa principal do Benfica. Ao longo da temporada, a promessa disputou 43 partidas e anotou 20 golos. Além disso, estreou na selecção campeã europeia, na disputa da Liga das Nações, em que o título também foi conquistado.

Este é o quarto reforço anunciado pelo Atlético, depois do ponta de lança brasileiro Felipe e do médio mexicano Héctor Herrera, ambos ex-Porto, e do atacante Marcos Llorente, ex-Real Madrid. Além disso, o lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, ex-Athletico Paranaense, está próximo de ser anunciado.