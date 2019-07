Ana Gomes deixa Estrasburgo com pedido para investigar negócios do futebol

Ana Gomes deixa Estrasburgo com pedido para investigar negócios do futebol

Eurodeputada socialista portuguesa despediu-se terça-feira do Parlamento Europeu, onde cumpriu três mandatos.

Guerreira até ao fim, a portuguesa Ana Gomes despediu-se esta semana do Parlamento Europeu com um pedido de investigação às milionárias transferências no futebol por parte das autoridades políticas e judiciais portuguesas e europeias.

A informação, explica o DN, foi dada esta quarta-feira pela própria Ana Gomes através das redes sociais, divulgando a carta enviada às diversas instâncias nacionais e europeias – acompanhada por vários documentos obtidos “via ‘Football Leaks'”, precisou a eurodeputada cessante – “para investigação de eventuais crimes de fraude e de evasão fiscal e de branqueamento de capitais” nos negócios entre clubes de futebol.

O conjunto de documentos agora entregues por Ana Gomes às autoridades portuguesas e europeias “exemplifica esquemas de triangulação e de ‘bridge transfer’ engendrados para aqueles propósitos criminais e utilizados por clubes portugueses”, prosseguiu Ana Gomes na referida carta.

“Não podem pretender não saber!”, escreveu esta quarta-feira a já ex-eurodeputada Ana Gomes no Twitter – tendo em pano de fundo a compra do português João Félix por 126 milhões de euros, anunciada oficialmente esta quarta-feira, por parte do Atlético de Madrid ao Benfica.

A operação tem suscitado dúvidas a diversos especialistas e comentadores, como os jornalistas Rui Santos e Bruno Faria Lopes. Este, também no Twitter e citado pelo Público, que primeiro deu a notícia sobre o pedido de Ana Gomes, disse não encontrado ainda uma “explicação racional e fundamentada” para se pagar tanto por um jogador “com apenas 19 anos, que jogou meia época num campeonato de terceira categoria”.