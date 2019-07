Administrações devem ser pró-activas – governador de Luanda

O governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, disse nesta quarta-feira, que as administrações municipais e distritais devem ser pró-activas para dar respostas as preocupações da população.

O governador, acrescenta Angop, que falava num encontro com membros das comissões de moradores do Kilamba Kiaxi, depois de uma visita ao município, advogou a necessidade de se responsabilizar os colaboradores e torná-los mais dedicados as causas da administração para a visibilidade do trabalho prestado aos munícipes.

Chamou atenção aos agentes da fiscalização do município e das comissões de moradores pelo surgimento de novas residências ao longo das linhas de água ou valas de drenagem e do comércio desordenado em várias áreas do município.

Durante o encontro com membros das comissões de moradores o governador ouviu algumas preocupações das comunidades, que tem a ver com o défice no abastecimento de água potável e energia eléctrica, carência de instituições de saúde e educação, delinquência juvenil, assim como a falta de iluminação pública em algumas zonas do município.