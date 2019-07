O eurodeputado italiano David-Maria Sassoli (Grupo S & D), candidato à presidência do Parlamento Europeu, participa numa sessão de votação para eleger o novo presidente do Parlamento Europeu durante a primeira sessão plenária da recém-eleita Assembleia Europeia em Estrasburgo, França 3 de Julho de 2019. (REUTERS / Vincent Kessler © REUTERS)

Última Hora: David-Maria Sassoli foi eleito presidente do Parlamento Europeu

TSF | Inês André de Figueiredo | enviada a Estrasburgo

A segunda ronda de votações para a presidência do Parlamento Europeu elegeu David Sassoli.

Está decidido. A passagem de testemunho é entre italianos. À segunda volta, os eurodeputados do Parlamento Europeu escolherem o socialista David Sassoli para o cargo de presidente.

O italiano foi o candidato escolhido pela Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas e conseguiu a maioria absoluta na segunda volta.

David Sassoli discursou após ser eleito o novo presidente do Parlamento Europeu e admitiu estar “emocionado” ao assumir o cargo numa “instituição que mais do qualquer outra tem uma ligação com os cidadãos”.

O socialista recorda os resultados eleitorais e aponta para uma legislatura que acontece numa época de mudanças históricas, com alterações climáticas, desemprego entre jovens e a necessidade de novos equilibrios globais.

Durante o discurso, Sassoli alertou para que os governantes procurem novas ideias e tenham “coragem para recuperar sensatez e audácia”.

O italiano reiterou por diversas vezes a ideia de que é preciso preservar a liberdade, uma conquista que não pode ser perdida.

Resultados da segunda volta:

Ska Keller: 119

Sira Rego: 43

Savid Sassoli: 345

Jan Zahradil: 160