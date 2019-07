População beneficia de fármacos gratuitos

Angop

Oito mil 740 fármacos diversos e 700 mosquiteiros foram distribuídos gratuitamente na feira de saúde, que decorreu terça-feira, na cidade de Caxito, província do Bengo, numa promoção da empresa de telefonia móvel Unitel.

Na feira foram atendidos gratuitamente em consultas de clínica geral e de especialidades 1.017 pacientes com patologias diversas, dos quais de três evacuados ao Hospital provincial do Bengo por complicações.

O evento foi assegurado por 33 técnicos de saúde, dentre médicos, enfermeiros, supervisores provinciais dos programas de saúde pública e 40 escuteiros da região Bengo.

Durante a feira, foram realizadas 398 triagens pediátricas, 492 de adultos, 127 de geriatria, bem como 382 consultas de pediatria, 463 de clínica geral, 24 de urologia, 68 de medicina dentária, 69 de schistosomíase, oito de nutrição e uma de psicologia clínica.

Em declarações à imprensa, a chefe do departamento de responsabilidade corporativa da Unitel, Cecília Fernandes, explicou que a feira da saúde enquadra-se na estratégia da responsabilidade corporativa da operadora móvel, com pilares bem identificados, que estão alinhados com o plano de desenvolvimento nacional e com os objectivos das Nações Unidas Agenda 2030.

Os pilares corporativos, disse, consistem nas áreas da educação, saúde, empoderamento económico, cultural e desportiva, tendo sublinhado que em simultâneo, foram realizando palestras informativas abertas ao público sobre: a importância da saúde dentária, hipertensão, cancros, diabetes, malária, prevenção do VIH/SIDA e má nutrição.

A feira de saúde Unitel teve o seu início em 2015 e até ao momento cerca de 76 mil pessoas foram beneficiadas com consultas gratuitas. Para conclusão desta acção restam as províncias do Zaire, Benguela, Namibe e Huíla.