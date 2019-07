Guaidó faria Venezuela regressar aos tempos coloniais, afirma Evo Morales

De acordo com o presidente boliviano, Evo Morales, designar o opositor Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino da Venezuela, “é como nos tempos da colónia, o vice-rei”.

Em uma entrevista à Sputnik Mundo, o presidente boliviano afirmou que não há soluções para o povo venezuelano sobre o desconhecimento ao governo de Maduro.

Ressaltando que não são os EUA ou a Organização dos Estados Americanos (OEA) quem deve reconhecer Guaidó, mas sim, o povo venezuelano.

“Qualquer povo tem que reconhecer Guaidó, se querem ser reconhecidos por suas autoridades. Porém, como não o reconhecem, tudo acabou mal para o império norte-americano”, afirmou.

“Todos devemos esperar que se reestabeleça o trabalho conjunto, porque no desconhecimento ao governo de Maduro não há soluções para o povo”, enfatizou o presidente boliviano.

Morales também observou que a única saída para a crise venezuelana é o diálogo.

No dia 23 de Janeiro, o governo dos EUA declarou que desconhecia o mandato do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reconhecendo o opositor Juan Guaidó, que se proclamou presidente interino do país.