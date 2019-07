Comandante-geral da PN avalia segurança na fronteira sul

O comandante-geral da Polícia Nacional (PN), Paulo de Almeida, deslocou-se nesta quarta-feira à província do Cunene, onde avalia os níveis de segurança na fronteira sul de Angola com a vizinha República da Namíbia.

Constam da agenda de Paulo de Almeida, sublinha Angop, visitas de constatação aos postos de guarda-fronteira nos marcos 19, 22 e 30 e às subunidades de Cavalaria e Cinotécnica da Polícia, em Santa-Clara.

A visita ao Cunene enquadra-se no programa de ajuda e controlo às forças policiais, informou o Comandante-geral à imprensa, momentos depois de ter chegado à província.

Paulo de Almeida prevê realizar uma visita de três dias, durante a qual deverá manter um encontro de cortesia com o governador do Cunene, Vigílio Tyova, bem como reunir-se com os membros do Conselho Consultivo da polícia na província.

A província do Cunene, cujo nome deriva do maior rio da região, tem 460 quilómetros de fronteira com a República da Namíbia, dos quais 340 terrestre e 120 fluviais.