Candidatos aprovados ao concurso público da saúde assinam contratos

Os cinco mil candidatos aprovados ao concurso público do Ministério da Saúde devem se dirigir de 8 a 12 de Julho aos Gabinetes provinciais e as administrações municipais para assinar os contratos para efectivação dos processos e início de funções.

Esta informação, escreve a Angop, foi avançada nesta quarta-feira, em Luanda, pelo Secretário de Estado para área hospitalar, Leonardo Inocêncio, quando apresentava o ponto de situação do concurso público realizado em 2018, que previa 7.667 vagas.

Segundo o responsável, actualmente já há abertura, através do Ministério das Finanças, para mais de duas mil vagas que foram admitidos ao concurso e que aguardam apenas pelo visto do Tribunal de Contas nos próximos dias.

“As cinco mil vagas que era dos candidatos aprovados não admitidos porque faltavam as vagas que já estão abertas devem se dirigir aos gabinetes provinciais, consultar as plataformas para a assinatura de contratos e esperar também a validação do Tribunal de Contas”, referiu.

Estão nesta situação médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e pessoal de apoio que poderão ainda iniciar a trabalhar neste ano segundo Leonardo Inocêncio.

Salientou que tão logo termine o processo de enquadramento destes técnicos far-se-á a abertura do novo concurso que prevê a disponibilidade para 19 mil vagas.

O concurso público no sector da saúde decorreu de Setembro a Outubro de 2018.