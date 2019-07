Bruno Fernando estreia-se sábado pelos Hawks

O poste angolano Bruno Fernando poderá estrear-se sábado pela equipa dos Atlanta Hawks diante dos Milwaukee Bucks, no encontro referente aos Jogos de Verão de Las Vegas (Las Vegas Summer League), que começa sexta-feira.

De acordo com a Angop, os Atlanta Hawks divulgaram a lista dos jogadores que vão representar a equipa durante a Las Vegas Summer League, de 5 a 15 de Julho, onde consta Bruno Fernando, jogador escolhido na 34ª posição do draft 2019 pelos Philadelphia76 e cedido aos Hawks.

A formação de Atlanta estreia-se na competição no sábado frente aos Milwaukee Bucks (dia 06) e de seguida defronta os Timberwolves (dia 7), Indiana Pacers (dia 8) e Washington Wizard (dia 11).

Depois do Draft, chegou o momento de os jogadores seleccionados se exibirem diante das equipas técnicas e executivos da NBA, a procura de um bom contrato.

Os primeiros Jogos de Verão de 2019 arrancaram segunda-feira (Sacramento Summer League e Utah Jazz Summer League) e terminam hoje (quarta-feira), com quatro equipas cada. Mas a “verdadeira” Summer League será disputada de 5 a 15 de Julho em Las Vegas, onde as 30 equipas da NBA estarão representadas, além de duas convidadas: Croácia e China, que preparam o campeonato do mundo de Agosto a Setembro próximo.