Bengo: Cidadã detida por tentativa de suicídio

Uma cidadã de 25 anos de idade, na província do Bengo, foi detida, ontem, pela Polícia Nacional, por indício do crime de tentativa de suicídio por ciúme, no município do Dande.

Segundo testemunhas na região, citadas pela corporação na sua página oficial, o facto ocorreu na localidade do Musseque Kapari, quando a acusada na tentativa de contactar o esposo por via telefónica, foi atendida pela rival, tendo de seguida ateado fogo na viatura do esposo de marca Land Cruiser, e ingerido uma quantidade de comprimidos com água de bateria.

A mesma inspira cuidados médicos, segundo fez saber a equipa médica do Hospital Geral do Bengo.