Amantes do futebol pedem mais organização no futuro

Alguns dos muitos adeptos que assistiram à eliminação da selecção nacional de futebol, esta terça-feira, do CAN do Egipto, apelaram a uma maior organização no sector, com intuito de evitar prestações negativas em provas internacionais.

Tal pronunciamento foi feito á Angop, pelos adeptos que assistiram ao desafio entre angolanos e malianos na “Fan Zone” da Televisão Pública de Angola no pátio da Casa da Juventude em Viana e consequentemente a eliminação após derrota de 1-0.

Edson Pereira, estudante de 20 anos, admitiu que os problemas vividos ao longo da fase de preparação podem ter ditado a eliminação de Angola ainda na primeira fase, por falta de motivação de alguns jogadores sobretudo dos mais experientes.

“Temos uma boa equipa mas a nossa desorganização continua a ser a mesma do passado é preciso mudar para melhor” referiu.

Por seu turno, Euclides Mateus, engenheiro informático de 40 anos de idade, acha faltou um pouco de identidade nos jogadores, num grupo que considerou equilibrado.

Ladislau Sardinha, enfermeiro de uma das unidades hospitalar de Viana, apontou a falta de jogos como factor principal que ditou o afastamento prematuro de Angola, numa prova em que tinha chances de apurar-se por ser a primeira vez que é disputado por 24 selecções.

Disse que Angola, ao não conseguir superar a Mauritânia,mostrou as suas fraquezas neste desafio que na sua óptica era a mais acessível do grupo E.

“A nossa realidade é está. Penso que foi bom perder agora para evitar males maiores”, disse.

Lamentou a forma como decorreu a fase que antecedeu o CAN, onde considerou como amadora alguma forma de organizar ou participar em provas do género.

Ao longo da etapa de preparação para a prova que decorre no Egipto, a selecção de Angola viveu alguns momentos de descontentamento por falta de acertos relativamente aos prémios de jogo e custos diários a que tem direito.

Nos jogos de preparação os Palancas Negras efectuaram apenas um jogo diante da Guiné-Bissau a quem venceram por 2-0, enquanto que o duelo frente à Africa do Sul já no palco da competição foi anulado.

Esta foi a oitava participação de Angola num Campeonato Africano das Nações, sendo que apenas em 2008 (Ghana) e Angola (2010) conseguiu apurar-se para os quartos-de-final, numa competição em que marcou estreia em 1996 na África do Sul.