Álvaro Amaro diz que é “absolutamente compatível” ser eurodeputado e arguido

O eurodeputado social-democrata está proibido de contactar restantes arguidos do processo “Rota Final”.

O eurodeputado social-democrata Álvaro Amaro considerou hoje, em Estrasburgo, que é “absolutamente compatível” começar a desempenhar as funções de eurodeputado e continuar a colaborar com a Justiça no âmbito da operação ‘Rota Final’, onde foi constituído arguido.

Em declarações aos jornalistas em Estrasburgo, escreve a Lusa, citada pela SIC, por ocasião da sessão inaugural do Parlamento Europeu, Álvaro Amaro afirmou iniciar funções “em consciência” e com um sentimento de “grande honra”, apontou que a sua disponibilidade para continuar a colaborar a Justiça portuguesa é total, “do primeiro até ao último segundo”, e voltou a deixar a garantia de que não se refugiará no estatuto de imunidade parlamentar.

“Jamais me refugiarei atrás de qualquer estatuto de qualquer tipo de imunidade. Estive e estarei até ao último segundo disponível para prestar todos os esclarecimentos perante a Justiça portuguesa”, declarou.