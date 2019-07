PR condecora personalidades cubanas

O Presidente da República, João Lourenço, condecorou, na noite desta segunda-feira, diversas personalidades cubanas com a Ordem Agostinho Neto.

De acordo com a Angop, o estadista angolano, que se encontra em Cuba em visita de estado, condecorou, com a mais alta distinção angolana, o homólogo cubano, Miguel Mario Diaz-Canel Bermúdez, o general de Exército e primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, Raul Castro Ruz, o general do corpo do Exército e ministro das Forças Armadas Revolucionárias, Leopoldo Cintra Frias, e o seu vice-ministro, com a mesma patente militar, Ramon Espinosa Martin.

Foi igualmente homenageado, a título póstumo, o general de brigada Raúl Diaz Arguelles Garcia, tombado em combate em Angola, a 11 de Dezembro de 1975.

Por sua vez, as autoridades cubanas prestigiaram o Presidente João Lourenço com a Ordem José Martin.

Durante a cerimónia, decorrida no Palácio da Revolução, as autoridades de Cuba consideraram a outorga da mais alta condecoração cubanas a João Lourenço como prova de respeito e amizade ao povo angolano.

O Presidente cubano reafirmou a prontidão no apoio a libertação dos povos e o compromisso com o desenvolvimento, a justiça social, a paz e ordem internacional.

Por seu turno, o Chefe de Estado angolano enalteceu a prontidão cubana na defesa do solo pátrio angolano e nas lutas pela independência da Namíbia e para a abolição do regime do apartheid na África do Sul.

João Lourenço sublinhou que graças a contribuição cubana, a Região Austral é actualmente uma zona de paz, progresso e prosperidade.