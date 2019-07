Intercâmbio cultural Brasil-Angola inicia a 7 de Julho

Um grupo de 22 artistas brasileiros estará a partir de 7 de Julho no país, para realizar um ciclo de formações, acções sociais e actividades culturais em quatro províncias de Angola, nomeadamente: Luanda, Bengo, Benguela e Huambo.

O principal objectivo do intercâmbio entre brasileiros e angolanos é fortalecer os laços entre os dois países por meio das suas culturas, que são muito parecidas. Sendo que durante a sua estadia em Angola, os artistas brasileiros oferecerão cursos, palestras, apresentações gratuitas para as comunidades angolanas nos municípios do Cazenga e Cacuaco em Luanda, Barra do Dande no Bengo, Bailundo no Huambo e em Benguela.

O grupo de intercambistas composto por historiadores, escritores, actores, professores músicos e produtores culturais, será recebido pela Globo Dikulo, organização responsável pela logística e permanência de todos os brasileiros envolvidos no projecto, que durante o período de estadia farão também, visitas de turismo em locais históricos de Angola.

Roda de conversa com artistas e produtores culturais locais, darão cursos de Economia Criativa, criação de oficinas de música, teatro, literatura, dança, contos, espectáculos de dança e música, lançamento de livros, amostras culturais e workshops para Jovens: Marketing Pessoal, Coaching de Carreira, com direito a certificado de participação e muito mais.

O projecto conta com o apoio do Coletivo Ombaka em parceria com a Banga Artesanato, em Benguela, os Caçadores de Excelência no Bailundo, Associação Palancas Negras e o Consulado Geral de Angola em São Paulo.

NOME E FUNÇÃO DOS INTERCAMBISTAS

Alex André Vargem – Empreendedor cultural e Palestrante.

Ana Aparecida Luciano de Oliveira – Marketing Pessoal, Coaching de Carreira.

Bianca Campos de Sousa – Marketing Pessoal, Coaching de Carreira.

Giuliana Maria de Oliveira – Atriz premiada “Projeto Umbuzeiro em Angola”

Fernando Vicente – Ator premiado, teatro e televisão “ Projecto Umbuzeiro em Angola”.

Genildo Pereira Lima – Musico e compositor “Realização de uma apresentação musical e roda de

conversa com artistas locais”.

Vinicius Alves da Silva – Ator, produtor cultural, cineasta.

Ana Lucia de Camargo – Mestre professora e escritora, bailarina “Curso e Workshop de Economia

Criativa”.

Tereza de Fatima Mascarin – Mestre, pesquisadora e escritora.

Andreia da Silva – Estilista, professora e empreendedora cultural “Projeto AGBARA moda afro”.

Keila dos Santos – Produtora e empreendedora cultural “Roda de conversa sobre dança Kizomba com

jovens e dançarinos locais.

Vanessa da Rocha – Produtora e empreendedora cultural “Roda de conversa sobre dança Kizomba com jovens e dançarinos locais.

Magna de Oliveira – Escritora, professora e mestre contadora de história “Projeto as Yabás”.

Maria da Costa / Madu Costa – Mestre, professora, escritora e contadora de história. “Projeto as

Yabás”.

Shirley Magda Oliveira dos Reis / Chica Reis: Professora e mestre em contação de história.

Projeto as Yabás.

Ligia Helena, Paulo Estrela D´agua, Elaine, Rodrigo Luz, Thais Povoa, Michele: Grupo de educadores e artistas que participarão do Festeca e atividades interdisciplinares na província de BENGUELA.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicação)