Incêndio num submarino russo provocou a morte a 14 marinheiros

Ontem, 1 de julho, um submarino de pesquisa científica de grande profundidade incendiou e causou a morte a 14 marinheiros russos, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

De acordo com a Sputnik, o acidente ocorreu nas águas territoriais da Rússia. O aparelho estava a pesquisar o espaço envolvente e o fundo do oceano para a Marinha da Rússia. Os marinheiros morreram na sequência de intoxicação por gases resultantes da combustão.

O incêndio foi extinto pela tripulação do submarino, que agora se encontra ancorado no porto ártico de Severomorsk, uma base da Frota do Norte da marinha russa, para reparações.

O Ministério da Defesa anunciou que foi iniciado um inquérito às causas do incêndio.

A marinha russa perdeu um submarino, em 2000, quando o Kursk se afundou no mar de Barents, após explosões na proa, matando 118 tripulantes.