CAN2019: Geraldo ensaiado a titular

O médio ofensivo Geraldo pode ser uma das apostas do seleccionador Srdjan Vasiljevic para o onze inicial no desafio frente ao Mali, a disputar-se às 20 horas desta terça-feira, em Ismaília, a contar para a última jornada do grupo E do CAN2019, que decorre no Egipto.

No treino derradeiro, explica Angop, o avançado do Al Alhy fez toda sessão sempre na equipa titular, em substituição ora de Show ora de Herenilson.

Com esta mudança táctica adivinha-se uma equipa mais atacante, comparada com os dois últimos encontros, onde actuou sempre com dois trincos.

Durante as duas horas de treino, constatou-se igualmente outras movimentações neste sector mais avançado, com Wilson Eduardo, algumas vezes, a ser chamado para render o capitão Mateus Galiano.

Aliás, na sessão desta noite, Vasiljevic ensaiou mais jogadas ofensivas, sem descorar a defensiva, onde surgia Gelson Dala como a seta a apontar para a baliza contrária.

Angola ocupa a terceira posição do grupo, com dois pontos, e precisa vencer, embora o empae também possa servir para continuar em prova.

Na primeira jornada, a selecção nacional empatou a um golo com a Tunísia, e na segunda voltou a empatar com a Mauritânia, a zero.

O grupo é liderado pelos malianos, com quatro, seguido dos tunisinos, com o mesmo número de pontos dos angolanos (dois). A Mauritânia ocupa a última posição, com um ponto.