CAN2019: Angola fora do CAN

A selecção nacional de futebol perdeu nesta terça-feira com o Mali, por 0-1, no estádio de Ismaília, e é eliminada do CAN2019, que decorre no Egipto.

A precisar apenas de um empate para qualificar-se na condição de terceiro melhor classificado, escreve Angop, os “Palancas Negras” foram incapazes de obter tal desiderato, deitando por terra o objectivo de fazer melhor que os quartos-de-final das edições de 2008, no Ghana, e 2010, em Angola.

O único golo do encontro foi marcado por Haidara, aos 36 minutos, numa altura em que os angolanos dominavam o jogo.

No outro encontro do grupo, Mauritânia e Tunísia empataram a zero.

O Mali qualifica-se com sete pontos, tal como a Tunísia, na segunda posição, com 3. Angola e Mauritânia eliminadas com dois pontos cada.