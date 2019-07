Briga entre pai e filho termina em morte no Huambo

um cidadão de nome Paulo Sicato, de 37 anos de idade, foi morto na madrugada de ontem, segunda-feira, no interior da sua residência, no município do Longonjo, 62 quilómetros da cidade do Huambo, depois ter sido espancando pelo próprio pai, de 60 anos, que o terá desferido vários golpes com um barrote.

Em declarações à ANGOP, o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional no Huambo, intendente Martinho Kavita Satito, informou que o crime de homicídio voluntário, por agressão física, deu-se por volta das 00h20 minutos, após desentendimento.

Também por desentendimento, explicou, um outro cidadão de 49 anos idade, identificado por Severino Balu, foi morto, no último sábado, por outros dois de 28 e 32 anos, respectivamente, tendo o crime de homicídio voluntário, por agressão física, ocorrido numa das ruas da vila municipal do Londuimbali.

De acordo com o oficial superior da corporação, ainda no sábado, a Polícia Nacional deteve um jovem de 23 anos de idade, acusado de ter morto o cidadão Orlando Ngula, de 31 anos, com instrumento corto-contundente (caco de garrafa), em plena via pública do bairro Benfica, arredores da cidade do Huambo.

Entretanto, o oficial superior da Polícia Nacional fez saber que os acusados dos três homicídios já estão a contas com a justiça, incluindo um outro cidadão de 25 anos de idade, acusado de ter estuprado uma menor de sete anos de idade, na comuna do Hengue, município do Bailundo.