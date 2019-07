Angola e Polónia abordam cooperação bilateral

SECRETÁRIO DE ESTADO PARA A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E COMUNIDADES ANGOLANAS, DOMINGOS VIEIRA LOPES À DIR.) COM SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DA POLÓNIA, MACIELJ LANG (FOTO: CEDIDA)

O secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, recebeu, em audiência, nesta terça-feira, em Luanda, o subsecretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia, Macielj Lang.

Em nota, divulgada pela Angop, o Ministério das Relações Exteriores refere que no encontro os dois interlocutores passaram em revista o reforço da cooperação bilateral, no quadro do Acordo Geral de Cooperação, rubricado em 1977.

A cooperação no sector petrolífero entre a empresa ORLEN, SA da Polónia e as instituições afins no referido sector em Angola, a partilha de experiência na luta contra a corrupção, a construção de infra-estruturas hospitalares, bem como a edificação de linhas férreas em Angola, estiveram igualmente no centro das discussões.

Angola e Polónia têm assinado vários instrumentos jurídicos, destacando-se, o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas, o Acordo de Cooperação nas Áreas de Investigação Cientifica e Ensino entre a Universidade Kimpa Vita (Uíge) e a Universidade Agrária de Cracóvia.

Os dois países têm igualmente rubricado um Acordo de Empréstimo avaliado em 100 milhões de dólares americanos, para financiar o Projecto Academia de Pescas e Ciências do Mar-3ª fase, na província do Namibe.

Angola e Polónia perspectivam a assinatura de outros instrumentos jurídicos, nomeadamente no domínio da cultura, geologia e minas, ambiente, e entre os Institutos Geológicos dos dois países.

As relações político-diplomáticas e de cooperação entre a República de Angola e a República da Polónia tiveram início em 1976, com a assinatura do Acordo Geral de Cooperação Económica, Técnico-científica e Cultural, tendo sido reforçadas com a Declaração sobre o Fortalecimento da Amizade e Cooperação, de 24 de Abril de 1997.