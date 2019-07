Actividades lúdicas marcam os 81 anos da Quiçama

Angop

Vários músicos angolanos actuam no próximo sábado, num espectáculo musico-cultural, na vila da Muxima, sede do município da Quiçama, em saudação aos 81 anos da circunscrição.

Entre os músicos constam, Baló Januário, Pedro Kabenha e o agrupamento do Cuanza Sul, Kumbi Lixia, que vão aquecer a noite fria na vila da Muxima.

Em alusão a sua efeméride, a administração agendou para hoje, terça-feira, um acto político e nos dias subsequentes, a realização de actividades socioculturais, religiosas e desportivas.

De acordo com uma nota de imprensa dessa administração, a que Angop teve hoje acesso, a falta de vias de acesso intermunicipais em condições, na Quiçama, tem condicionado o seu desenvolvimento, desde o acesso a educação, saúde, energia, água

e outros serviços sociais básicos.

Quiçama, o maior e mais rural município da Província de Luanda foi elevado à essa categoria, no dia dois de Julho, de 1938.

O município tem as comunas do Demba Chio, Mumbondo, Kixinge (isoladas entre si por falta de estradas em condições), Cabo Ledo e a sede Muxima.

Com uma extensão territorial de 563 mil km2, uma população estimada em 26 mil habitantes, que tem como principal tarefa a agricultura e pesca artesanal.

O município é basicamente turístico, pós nele está localizado o santuário da Muxima, o Parque da Quiçama, o Polo de desenvolvimento turístico do Cabo Ledo e várias praias.

As festividades do município decorrem sob o lema “Quiçama a bandeira do turismo em Luanda”.