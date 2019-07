Uruguai define candidatos que disputarão a presidência em Outubro

AFP

Um senador de centro-direita, um ex-prefeito de esquerda e um economista liberal disputarão em 27 de Outubro a eleição presidencial do Uruguai pelos partidos maioritários, após as votações internas celebradas no domingo.

O senador do opositor Partido Nacional Luis Lacalle Pou, de 45 anos, o ex-prefeito de Montevidéu Daniel Martínez, 62, da governista Frente Ampla, e o economista Ernesto Talvi, 61, do Partido Colorado, venceram as primárias de seus partidos de acordo com as pesquisas de boca de urna.

Os três disputarão o posto de sucessor do presidente Tabaré Vázquez, que entregará o poder no dia 1 de março de 2020.

De acordo com o instituto Equipos Consultores, Lacalle Pou lidera as primárias de seu partido com 55% das votos, à contra 20% do empresário bilionário Juan Sartori e 20% do também senador Jorge Larrañaga.

Na governista Frente Ampla, Martínez tem 40% dos votos, contra 25% do líder sindical comunista e ex-deputado Oscar Andrade, e 23% da ex-ministra da Indústria Carolina Cosse, apoiada pelo ex-presidente José Mujica (2010-2015).

No Partido Colorado, o economista Ernesto Talvi, estreante no cenário político eleitoral, bateu o duas vezes presidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 e 1995-2000). Talvi tem 59% dos votos, contra 33% do ex-chefe de Estado.