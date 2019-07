Última Hora: Manifestantes tomam de assalto Parlamento de Hong Kong

Os manifestantes no interior do Conselho Legislativo. (Foto REUTERS/Tyrone Siu)

Centenas de manifestantes invadiram o Conselho Legislativo de Hong Kong, sede do governo, no 22.º aniversário da transferência de soberania para a China, destruindo quadros e pintando as paredes com graffiti.

“Sabemos que violamos a lei, mas não temos escolha”, disse um dos jovens manifestantes, citado pela agência francesa AFP.

Após 15 dias de manifestações maioritariamente pacíficas contra a polémica lei de extradição para a China, o aniversário da transferência de soberania do Reino Unido para a China fica marcado pelas cenas de caos e violência.

Segundo a Reuters, alguns manifestantes levaram sinais de trânsito, outros chapas de zinco e pedaços de andaimes para o protesto, no Conselho Legislativo, no centro financeiro da antiga colónia britânica. Alguns sentaram-se nas cadeiras dos deputados, enquanto outros fizeram graffiti onde se lia “Retirem a lei anti-extradição”. Foi ainda colocada uma faixa onde se lia: “Não há pessoas violentas, só governos violentos.”

O governo apelou de imediato ao fim da violência, dizendo que tinha suspendido todo o trabalho na polémica lei de extradição e que a legislação vai cair automaticamente em Julho do próximo ano. Os manifestantes, que continuam a exigir a demissão da líder do governo, Carrie Lam, não reagiram.

Horas antes, a polícia tinha recorrido ao gás lacrimogéneo para tentar dispersar os manifestantes, que ainda assim, ao final de várias horas, conseguiram entrar. Segundo o The Guardian, correm rumores de que a inacção da polícia terá sido uma armadilha, destinada a alterar a perceção pública do movimento que até agora tinha sido maioritariamente pacífico.

Num comunicado partilhado na página de Facebook, a polícia de Hong Kong avisa que vai usar “o nível de força apropriado” caso os manifestantes não deixem o edifício. No comunicado, autoridades consideram que se está diante de um “motim” — e os manifestantes podem ser condenados a dez anos de prisão por esse crime.

A 1 de Julho de 1997, Hong Kong, que esteve 156 anos sob domínio britânico, regressou à soberania chinesa. Tal como em Macau, dois anos depois, a transferência de soberania decorreu sob o princípio “um país, dois sistemas”, precisamente o que os opositores às alterações da lei garantem estar agora em causa.

Para as duas regiões administrativas especiais da China foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, sendo o Governo central chinês responsável pelas relações externas e defesa.

Propostas em Fevereiro, as alterações à lei da extradição permitiriam que a chefe do executivo, Carrie Lam, e os tribunais de Hong Kong processassem pedidos de extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.