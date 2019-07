Uíge: Comando municipal tem novo comandante

Comandante Provincial do Uíge da Polícia Nacional, Comissário - António Simão Leitão Ribeiro, apresentou, o novo Comandante Municipal do Uíge, Superintendente - Alves Mário dos Santos, aos efectivos daquele Comando (DR)

O Comandante Provincial do Uíge da Polícia Nacional, Comissário – António Simão Leitão Ribeiro, apresentou, hoje, o novo Comandante Municipal do Uíge, Superintendente – Alves Mário dos Santos, aos efectivos daquele Comando.

De acordo com a corporação através da sua página oficial, durante a apresentação que decorreu na parada do referido órgão, Leitão Ribeiro recomendou ao recém-empossado a inverter com máxima urgência o quadro da Situação de Segurança Pública, que nos últimos dias tem mostrado algumas preocupações.

“É um oficial que sempre mostrou competência e dedicação, daí vai a nossa confiança, esteja confiante de si mesmo, porque trabalhar na Sede da Capital da província é ser incansável e sacrificante em altura de responder ao grito de socorro dos cidadãos, tendo em conta que para além de ser o município com maior densidade populacional, também se encontra as principais instituições públicas do Estado”, afirmou.