Sinprof aposta na qualidade do ensino

Angop

O secretário provincial do Sindicato dos Professores no Bengo, César Gomes António, reafirmou a pretensão de se reforçar a parceria com a entidade empregadora, para a melhoria da qualidade do ensino.

Lembrou que, enquanto sindicalistas, a sua missão não é apenas reivindicativa, nem fazer greve, mas ser um parceiro da entidade patronal, ajudando em todos aspectos, em especial na formação dos professores para que se melhore o processo de ensino-aprendizagem.

O secretário provincial do Sindicato dos Professores (Sinprof) no Bengo, César Gomes António, foi reduzido neste sábado, em Caxito, ao cargo, durante a IV assembleia para um mandato de quatro anos.

No encontro participaram 106 delegados dos 138 previstos provenientes dos seis municípios da província e foram eleitos os secretários para Administração, Ngongo Mbaxi Paulino Mateus, Promoção e Desenvolvimento da Mulher, Rosa Canga e das Finanças, Jorge Correia.

O conselho fiscal e de disciplina é coordenada por Admar Jinguma.

Ao intervir no acto, a secretária nacional do Sindicato dos Professores (Sinprof), Hermínia Ferreira do Nascimento, encorajou o secretário provincial reeleito a trabalhar com os filiados para fortalecimento da organização para resolução de problemas que lhes afligem.

O secretariado provincial do Sinprof no Bengo controla 3.750 filiados.