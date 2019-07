PR endereça mensagem ao homólogo da RDC

O Presidente da República, João Lourenço, endereçou ao homólogo congolês-democrata, Félix Tshisekedi Tshilombo, uma mensagem por ocasião do 59.º aniversário da independência nacional daquele país.

A República Democrática do Congo (RDC), tornou-se independente da Bélgica a 30 de Junho de 1960.

Na missiva, endereçada em nome do povo e do Executivo angolano, João Lourenço referiu que a RDC desperta interesse particular aos angolanos, que seguem, com atenção, as conquistas dos congoleses e, com preocupação, as situações difíceis que enfrentam.

“A celebração de acontecimentos históricos da RDC e do povo congolês são partilhados com entusiasmo pelo povo angolano, que augura, para o vosso país, realizações importantes em todos os domínios da vida nacional”, lê-se na mensagem a que a Angop teve acesso hoje.

O Chefe de Estado angolano sublinhou que a acção solidária comum e a conjugação de esforços poderão contribuir para a edificação de um clima de paz, estabilidade e segurança no interior de cada um dos dois Estados e a nível da nossa sub-região.

Aproveito esta ocasião, diz o Presidente na missiva, para reafirmar que o Executivo que dirijo e eu próprio colocamos todos os nossos esforços, capacidades e meios ao nosso alcance, para não deixar desperdiçar (…) o manancial de colaboração existente entre os nossos dois países.

João Lourenço termina a missiva desejando votos de boa saúde e de prosperidade para o povo congolês.