País carece de 30 mil médicos

As associações profissionais da saúde apontaram, nesta segunda-feira, em Luanda, que o país necessita, aproximadamente, de 30 mil médicos para corresponder a demanda e melhorar o atendimento aos pacientes.

O Organização Mundial da Saúde (OMS) determina, para o continente africano, o rácio de um médico para dois mil habitantes.

Actualmente, o Sistema Nacional de Saúde conta com cerca de 7 mil médicos entre angolanos e estrangeiros.

Segundo dados oficiais, o rácio actual do país é de um médico para cinco mil habitantes, razão pela qual é necessário um grande esforço das autoridades para melhorar a assistência médica.

De acordo com o Ministério da Saúde (MINSA), estão disponíveis 19 mil vagas em todos os segmentos do sector, no próximo concurso público agendado para este mês.

Em declarações à Angop, o secretário-geral do Sindicato dos Médicos, Adriano dos Santos,

considerou satisfatório o novo concurso público, apontando, no entanto, a necessidade da correcção das falhas ocorridas e detectadas no concurso anterior.

“No concurso anterior muitos foram aprovados e alguns chegaram a assinar o contrato, mas infelizmente ainda não estão a trabalhar, precisamos enquadrar todos os médicos no sistema de saúde, afirmou.

Por sua vez, o secretário-Geral do Sindicato dos Enfermeiros, Afonso Quileba, adiantou que necessárias 5 mil vagas para minimizar as preocupações enfrentadas diariamente na saúde.

Como dado ilustrativo das necessidades do sector, apontou o facto de a província do Cuanza Norte carecer de cerca de dois mil profissionais para as vagas deixadas por aqueles abandonaram a carreira.

Para si, o Ministério da Saúde deve saber primeiro a necessidade do quadro orgânico de cada unidade sanitária para posteriormente fazer o enquadramento dos candidatos aprovados no concurso anterior, antes da realização do novo.

Em 2018, apenas 3.032 especialistas foram admitidos num concurso em que haviam disponíveis 7.667 vagas.

A forma de avaliação foi feita através de testes psicotécnicos, tendo sido avaliados 5.823 candidatos, um rácio de uma vaga para mil candidatos.