Jovens anglicanos doam sangue à Maternidade do Uíge

Vinte litros de sangue foram doados domingo à Maternidade Geral do Uíge por jovens afectos à Igreja Evangélica Unida Comunhão Anglicana, no âmbito das comemorações do 43.º aniversário da criação da organização juvenil daquela confissão religiosa, assinalado a 10 de Junho.

Na ocasião, escreve Angop, o director da juventude da referida igreja, Narciso Mutalo, disse que o gesto de solidariedade visa reforçar o banco de sangue da maternidade, para responder aos apelos da carência do líquido na unidade sanitária.

Participaram da campanha de doação de sangue 45 jovens.

Já o responsável interino da Hemoterapia do Hospital Provincial, Mesquita Ricardo, valorizou o gesto da juventude, visto que vai minimizar a carência de sangue na instituição.

Apelou às outras organizações juvenis religiosas e à sociedade, em geral, para participarem em gestos solidários do género, com vista a ajudar a salvar vidas.