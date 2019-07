Huambo: Campanha de emissão de BI para menores ultrapassa meta

A campanha nacional de emissão de Bilhete de Identidade (BI) a menores de idade, realizada em Junho, ultrapassou a meta na província do Huambo, ao atingir dois mil e 87 beneficiários, contra os mil previstos.

Os dados foram divulgados hoje, segunda-feira, à ANGOP, pelo chefe do departamento provincial de Identificação Civil e Criminal, Hélder Paulo Gomes, quando fazia o balanço da referida campanha.

Intitulada “Meu 1º BI, rumo à cidadania”, informou que a mesma decorreu, em simultâneo, nos oito postos de emissão, apenas aos sábados, e em uma escola do ensino primário e outra do I ciclo do ensino secundário, de segunda a sexta-feira.

Disse que os números alcançados, fruto do empenho das autoridades religiosas e tradicionais na mobilização, demonstram a importância que aos poucos os pais e encarregados de educação vão dando ao Bilhete de Identidade para os seus filhos.

Durante a campanha, segundo o chefe do departamento de Identificação Civil e Criminal na província do Huambo, o posto de emissão do município do Londuimbali destacou-se, por ter atribuído 602 bilhetes.

Hélder Paulo Gomes explicou que os dois mil e 87 menores beneficiários, com idades entre os seis aos 17 anos, foram isentados do pagamento de emolumentos, por ser a primeira vez a tratar Bilhete de Identidade.

Embora se mostre satisfeito pela cifra alcançada, o responsável admitiu que poderiam atingir mais beneficiários, caso houvesse facilidade na emissão de assentos de nascimento, alegando que muitos pais compareciam aos postos de emissão sem o assento de nascimento.

Deu a conhecer que esta campanha, que visou saudar o mês da criança, foi idealizada pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a exemplo da campanha “BI da Dipanda”, em Novembro passado, por ocasião das comemorações do Dia da Independência Nacional (11 de Novembro).