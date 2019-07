Escuteiros solidarizam-se com as populações da Região Sul

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

Por conta a dar resposta à Mobilização do Governo da Província de Luanda em angariar bens e meios para acudir as populações da Região Sul de Angola por causa da seca, os escuteiros da Região de Luanda, de modos a prestar a sua Solidariedade com o próximo, seguindo os princípios que norteiam aquela organização, nomeadamente, “O Escuta é filho de Angola e bom cidadão” e “O Escuta é Amigo de todos e irmão de todos outros escutas”;

A Junta Regional, numa nota chegada à Redacção do Portal de Angola, orienta a todos as estruturas desta Região a contribuir com uma garrafa de água mineral (no mínimo), por cada Escuteiro e fazer chegar na Sede Regional até ao dia 07/07/2019.

De acordo com o referido documento, “a Sede Regional está aberta desde hoje até ao dia 07/07/2019 para receber quem poder passar por lá e deixar a sua contribuição para ajudar os nossos irmãos”.

Quem não poder levar até à Sede, acrescenta, pode deixar no seu Agrupamento e o mesmo deverá encaminhar até à Sede.

Temos ainda os seguintes pontos de depósito/recolha:

Agrupamento 11 – Imaculado Coração de Maria – Núcleo 06

Agrupamento 01 – São Domingos Sávio – Núcleo 02

Agrupamento 26 – Bom Pastor – Núcleo 09

Agrupamento 66 – Nossa Senhora da Boa Nova – Núcleo 10

Agrupamento 307 – São Lucas – Núcleo 05.

“Contamos com toda a Região”, finaliza a nota assinada por Joaquim Sanana “Castor Sorridente”, o chefe Regional de Luanda.