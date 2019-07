António Mosquito diz que não deve nada ao BPC

O empresário António Mosquito, tomou conhecimento de uma informação posta a circular nas redes sociais e outros, dentre os devedores do Banco de Poupança e Crédito (BPC), consta o seu nome como contraente de uma dívida em USD 284 milhões e 800 mil, lê-se numa nota chegada ao Portal de Angola.

De acordo com a nota, o empresário angolano, tomou providências e interpelou o Banco, por intermédio dos seus advogados, solicitando informações sobre o caso, uma vez que não reconhecia na altura ter adquirido qualquer empréstimo à título pessoal no BPC.

Segundo a mesma nota, o empresário torna público que a informação é falsa e infundada pelo que, o BPC, no seu ofício, Nº 1455/DJC/2019, foi claro em afirmar que, do levantamento feito a nível interno, não encontrou registo de qualquer responsabilidade creditícia em nome de António Mosquito, enquanto cliente do segmento particular.

Mesmo que aquelas que possa deter enquanto sócio de uma outra em empresa encontram-se claramente registadas e em processo de negociação para a respectiva liquidação e com suporte legais na sua aquisição.

Neste conforme, o cidadão António Mosquito, repudia a vil iniciativa dos inventores das inusitadas informações que, tem claramente como objectivo de desacreditar, macular o seu bom nome.