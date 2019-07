Angola precisa clarificar limites dos municípios – Ministro

MINISTRO DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO E REFORMA DO ESTADO, ADÃO DE ALMEIDA (ARQUIVO) (FOTO: GASPAR DOS SANTOS)

O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, afirmou no Dundo, Lunda Norte, que o país precisa clarificar os limites territoriais entre os municípios, de modo a eliminar “zonas cinzentas” na institucionalização das autarquias.

O governante, que falava à imprensa, à margem das III jornadas parlamentares do MPLA, escreve Angop, realizadas de 26 a 30 do mês corrente, sublinhou que face a essa necessidade alguns municípios serão geograficamente expandidos.

Após considerar que as autarquias representarão uma transição, Adão de Almeida alertou que há acções de detalhe que devem ser geridas, como é o caso da divisão político-administrativa e a gestão de recursos humanos.

Relativamente aos recursos humanos, o ministério propõe a diversificação do processo de formação de quadros, para reforçar os municípios em áreas estratégicas do seu funcionamento.

As primeiras eleições autárquicas no país estão marcadas para 2020.