Verstappen derruba poderio da Mercedes e vence em final de loucos

Piloto de 21 anos deu a primeira vitória da época à Red Bull na Áustria.

À nona corrida foi de vez! A Red Bull conseguiu o lugar mais alto do pódio no Grande Prémio da Áustria pelas mãos de Max Verstappen, que teve uma verdadeira luta de titãs até final com Charles Leclerc.

Segundo o NM, o piloto holandês de 21 anos, que contou com grande apoio nas bancadas, arrancou do segundo lugar, mas acabou por cair para sétimo.

O homem da Red Bull fez um corrida de trás para a frente com grande mestria e na volta 57 conseguiu ultrapassar Bottas e ficar na segunda posição, altura em que começou a pressionar Leclerc (Ferrari).

Os últimos minutos da prova acabaram por ser impróprios para cardíacos, depois do jovem da escuderia italiana ter dominado toda a corrida. Verstappen foi ganhando segundo atrás de segundo e a duas voltas para o final conseguiu realizar a ultrapassagem a Charles Leclerc e segurar a 1.ª posição. Porém, no momento da ultrapassagem, houve um toque entre os dois pilotos que está a ser investigado pela organização da F1.

Valtteri Bottas (Mercedes) garantiu o último lugar do pódio, com Vettel (Ferrari) em 4.º e Hamilton (Mercedes) a ficar na 5.ª posição. No que diz respeito à classificação geral, o campeão em título continua na liderança, seguido do companheiro de equipas Bottas e em terceiro está Max Verstappen.

Classificação do Mundial (top5):

Lewis Hamilton – 197 pontos

Valtteri Bottas – 166

Max Verstappen – 126

Sebastian Vettel – 123

Charles Leclerc – 105