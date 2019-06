Última Hora: Trump encontra-se com Kim Jong-un e entra na Coreia do Norte

O Presidente norte-americano esteve reunido com o líder norte-coreano na Zona Desmilitarizada. Donald Trump deu alguns passos no lado norte-coreano e, de seguida, Kim Jong-un dirigiu-se ao lado sul, onde cumprimentou o Presidente Moon Jae-in.

Donald Trump é o primeiro Presidente dos Estados Unidos em exercício a encontrar-se com o líder norte-coreano na fronteira da Coreia do Norte e a entrar naquele país.

Segundo avança a RTP, por volta das 15h45 locais (7h45 em Luanda), os dois líderes deram um aperto de mão na zona desmilitarizada, em concreto na linha que divide a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.

Kim Jong-un falou em inglês com Donald Trump, tendo dito que era “bom revê-lo” e que “nunca tinha esperado” ver o Presidente dos Estados Unidos naquele lugar.

Um minuto depois, Donald Trump atravessou a linha e entrou em território norte-coreano, tornando-se no primeiro Presidente dos Estados Unidos em exercício a entrar na Coreia do Norte.

Donald Trump percorreu alguns metros do lado norte ao lado de Kim Jong-un. De seguida, os dois líderes regressaram para o lado sul, onde decorreu um encontro bilateral que durou cerca de uma hora.

O encontro entre os dois líderes foi organizado no sábado, depois do tweet do Presidente norte-americano. Donald Trump propôs um “aperto de mão” para dizer “olá” ao líder norte-coreano.

O Presidente norte-americano disse que estaria disposto a convidar o líder-norte coreano para a Casa Branca, enquanto Kim Jong-un disse que seria “uma grande honra” se Trump visitasse Pyongyang.

Este é o terceiro encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un no contexto das conversações para a desnuclearização da Península Coreana. No último ano, os dois líderes reuniram-se em duas cimeiras, primeiro em Singapura, em Junho de 2018, e depois em Hanói, em Fevereiro de 2019.

Se na primeira cimeira os dois líderes assinaram uma declaração vaga sobre a desnuclearização do país, no encontro que decorreu no Vietname, já este ano, as conversações ficaram num impasse. Estados Unidos e Kim Jong-un não conseguiram chegar a um entendimento para o fim das armas nucleares e o alívio de sanções económicas.

em actualização…