Trump afirma que Venezuela pode se tornar ‘vila fantasma’ devido à emigração

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no sábado que “tantas pessoas estão deixando a Venezuela” que o país pode se tornar “uma vila fantasma”.

Durante uma colectiva de imprensa, no final do segundo dia da cimeira do G20 em Osaka, escreve a Sputnik, o presidente dos Estados Unidos descreveu a situação no país caribenho como uma “catástrofe” e conjecturou que “é isso que o socialismo pode fazer”.

“É uma coisa muito ruim o que está acontecendo na Venezuela, na verdade ninguém viu algo assim”, disse Trump, adicionando que tinha “cinco estratégias diferentes” sobre o país latino-americano, enquanto esclareceu que sua abordagem quando ao país “poderia mudar” em qualquer momento.

O presidente norte-americano também denunciou que aquilo que está fazendo o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, “simplesmente não funciona” e recordou que há duas décadas Venezuela era “um dos países mais ricos”.

Trump fez essas declarações pouco depois de os EUA terem imposto sanções contra dois ex-funcionários venezuelanos e contra Nicolás Maduro Guerra, filho do presidente da Venezuela.

Até que ponto os números são reais?

Historicamente, a Venezuela tem sido caracterizada como receptora de imigrantes. A percentagem daqueles que chegavam era maior do que a dos que saíam. Nos últimos anos, no entanto, a situação difícil da Venezuela, que foi impulsada, entre outros factores, pela queda sustentada dos preços do petróleo e sanções unilaterais impostas pelos EUA, fez com que uma parte de seus habitantes decidisse emigrar e que, pela primeira vez em décadas, o país sul-americano deixasse de ter um saldo migratório positivo.

No início de Junho, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) indicou que o número de venezuelanos que tinham saído de se país atingiu quatro milhões.

No entanto, o chanceler venezuelano Jorge Arreaza condenou a agência por “reciclar” a questão da migração e publicar números “inflados” para pedir “mais recursos com destino incerto” e agredir seu país após o fracassado golpe de estado de 30 de Abril.